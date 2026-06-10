ZEIST (ANP) - De wedstrijden van Ajax en FC Twente uit de derde speelronde van de Eredivisie zijn op voorhand verplaatst naar september. Dat maakte de KNVB bekend bij de publicatie van het voorlopige competitieprogramma op woensdag. De clubs kunnen zich zo optimaal voorbereiden op Europese wedstrijden. Ook NEC wil mogelijk uitstel.

De clubs die uitkomen in Europa konden opnieuw voorkeuren aangeven voor speeldagen en aanvangstijden rondom deze duels. Aangezien de derde speelronde tussen Europese play-offwedstrijden valt, wilden Ajax en Twente hiervan gebruikmaken. Zij kunnen in het weekend van 22 en 23 augustus geen thuiswedstrijd spelen, waardoor hun duels zijn verschoven naar september.

Twente speelt nu voor eigen publiek op 9 september tegen Telstar en Ajax treft Willem II in Amsterdam op 15 september. NEC kan de oorspronkelijke wedstrijd tegen Excelsior in het eigen stadion spelen, zodat dit duel voorlopig wel is ingepland op 22 augustus. Als NEC de play-offs van de Champions League haalt, dan kan deze wedstrijd ook worden verschoven.