Sylvia Hoeks heeft opnieuw een rol in een buitenlandse productie te pakken. De Nederlandse actrice gaat spelen in een nieuwe actiethriller van Apple TV genaamd Disavowed, meldt Deadline.

Details over het personage van Hoeks zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Hoeks een vaste rol krijgt. De hoofdrol in Disavowed, over een klopjacht op een ongrijpbare moordenaar, is voor James Marsden. Ook Norman Reedus is gecast.

De 43-jarige Hoeks was al te zien in de Apple TV-serie See en momenteel in Ride or Die van Prime Video. Ook speelde ze in meerdere Engelstalige films, waaronder Blade Runner 2049 en The Best Offer. Vorig jaar was ze te zien als playmate Anna Nicole Smith in de film Hurricanna.

Daarnaast heeft ze een rol bemachtigd in Lords of War, het aankomende vervolg op Lord of War met Nicolas Cage en Bill Skarsgård.