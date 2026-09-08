MADRID (ANP) - Real Madrid heeft op de eerste speeldag van de Champions League gewonnen van Internazionale. In het Bernabéu werd het 2-1 voor de Madrilenen. Denzel Dumfries stond bij Real in de basis tegen zijn oude club.

Hoewel Inter veel de bal had, kwam Real Madrid vroeg op voorsprong. Balverlies in de Italiaanse verdediging werd direct afgestraft door Kylian Mbappé, die vorig seizoen vijftien keer scoorde in de Champions League. Inter kreeg snel een kans om op gelijke hoogte te komen, een vrije trap van Hakan Çalhanoğlu belandde op de vuisten van Thibaut Courtois.

Ook de tweede treffer van de thuisploeg werd veroorzaakt door balverlies bij Inter, dit keer van doelman Josep Martínez. Federico Valverde profiteerde.

Na rust kregen beide ploegen grote kansen maar het duurde tot het laatste kwartier tot er gescoord werd. Een strakke voorzet van Inter-spits Lautaro Martínez werd binnengewerkt door linkervleugelverdediger Carlos Augusto. Er kwam nog een slotoffensief, maar een gelijkmaker bleef uit.