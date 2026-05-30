Brons voor turnster Veerman in brugfinale World Challenge Cup

KOPER (ANP) - Turnster Sanna Veerman (24) heeft bij de World Challenge Cup in het Sloveense Koper brons gewonnen in de toestelfinale op het onderdeel brug. Veerman kwam in de finale tot 12,700 punten. Het goud ging naar de Hongaarse Zsófia Kovács (13,600). Caitlin Rooskrantz uit Zuid-Afrika greep met 13,066 het zilver.

Veerman verloor in de finale kostbare punten nadat ze met haar voet de bruglegger had geraakt na een van haar vluchtelementen. De Oosthuizense had zich donderdag nog als eerste geplaatst voor de finale met een score van 14,333 punten.

Voor Veerman was de World Challenge Cup in Koper haar eerste wedstrijd sinds de wereldkampioenschappen van 2025 in Jakarta, waar ze nipt de brugfinale miste en eerste reserve was voor de eindstrijd.