MADRID (ANP/AFP) - Real Madrid kan volgende week zondag in de uitwedstrijd tegen FC Barcelona niet beschikken over Vinícius Júnior. De Braziliaanse aanvaller is door de Spaanse voetbalbond voor vier wedstrijden geschorst.

Vinícius Júnior scoorde zaterdag in de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal als invaller. Die treffer werd afgekeurd, omdat hij in aanloop naar het doelpunt tegenstander Nathan Saliba aan zijn haren trok.

Naast de Clásico tegen FC Barcelona (25 oktober) mag Vinícius Júnior ook niet meedoen in de competitiewedstrijden tegen Sevilla (18 oktober), Racing Santander (1 november) en Valencia (7 november).