Albert en Charlène betuigen medeleven na ramp in Nepal en Tibet

Prins Albert en prinses Charlène van Monaco hebben hun medeleven betuigd na het natuurgeweld in Nepal en Tibet. Door overstromingen kwamen daar honderden mensen om het leven en worden er nog eens bijna duizend mensen vermist.

In een verklaring willen de twee hun "diepe medeleven betuigen na de vreselijke ramp". "In deze pijnlijke uren sluiten mijn familie en de bevolking van Monaco zich bij mij aan om onze oprechte condoleances te betuigen aan de rouwende families en onze volledige solidariteit te betuigen aan het Nepalese volk en alle getroffen bevolkingsgroepen", schrijft Albert.

De Monegaskische prins en zijn vrouw prijzen verder "de toewijding van de reddingsteams die onder bijzonder moeilijke omstandigheden in actie zijn gekomen" en hopen "dat de zoekacties ertoe zullen leiden dat de nog vermiste personen zo snel mogelijk worden teruggevonden".