Condoleanceregister voor koning Harald geopend in Oslo

In het stadhuis van Oslo is zaterdagochtend een condoleanceregister geopend voor de overleden koning Harald. Burgemeester Anne Lindboe zette als eerste haar handtekening. Ook het publiek heeft de gelegenheid het register te tekenen. Op andere plekken in Noorwegen is dat ook mogelijk.

"Beste koning Harald. U had geen kroon nodig om koning te zijn. Heel erg bedankt voor alles wat u voor onze stad heeft gedaan. We zullen u nooit vergeten", schreef de burgemeester in het register volgens het Noorse persbureau NTB.

Het stadhuis is zaterdag tot 18.00 uur geopend voor mensen die het condoleanceregister willen tekenen. Op zondag kan dat tussen 09.00 en 18.00 uur. Bezoekers moeten rekening houden met wachttijden vanwege veiligheidscontroles.

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd. Vrijdag kwamen volgens de Noorse politie ongeveer 20.000 mensen naar het plein voor het paleis in Oslo. Daar werden onder meer bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken.