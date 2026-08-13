De Belgische prins Emmanuel, tegenwoordig ook bekend onder zijn dj-naam Vyntrix, brengt binnenkort nieuwe muziek uit. Hij bracht vorige maand na een lange periode van stilte de nieuwe single Wonder uit.

"Binnenkort een nieuw nummer", schrijft de 20-jarige zoon van koning Filip en koningin Mathilde op zijn Instagram. Daarbij deelt hij beelden van zijn computer waaronder alvast een fragment van het elektronische nummer te horen is.

De prins maakte vorig jaar zijn debuut als dj en lanceerde zijn eerste liedjes onder zijn artiestennaam Vyntrix.