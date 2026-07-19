Techno-dj Charlotte de Witte verrast festivalgangers Tomorrowland

Charlotte de Witte staat zondagavond als verrassingsact op het hoofdpodium van Tomorrowland in Boom. Dat maken zowel het Belgische dancefestival als de Belgische techno-dj zondagmiddag bekend op sociale media. De Witte werd de afgelopen jaren door DJ Mag uitgeroepen tot de beste techno-dj ter wereld.

Tomorrowland deelt op Instagram een video waarop ze aan verschillende bezoekers bekendmaken dat De Witte zondagavond optreedt. De Witte deelt die video ook. "Ik denk dat ik jullie vanavond zie", schrijft ze erbij.

Het dancefestival maakte het nieuws zondag op het festivalterrein bekend in hun dagelijkse festivalkrant. Ook daarvan deelt De Witte zondagmiddag een plaatje op haar eigen Instagram.

Eerder was al bekend dat er zondagavond een verrassing op het programma zou staan. De Witte treedt op van 19.40 uur tot 20.40 uur. Na De Witte staan John Summit en Alesso nog op het hoofdpodium, voordat Calvin Harris daar de slotact verzorgt. Volgend weekend vindt het tweede weekend van Tomorrowland plaats.