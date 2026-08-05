NYON (ANP) - European Leagues, de belangenbehartiger van de Europese voetbalcompetities, blijft zich verzetten tegen de uitbreiding of oprichting van FIFA-competities. Dat stelt European Leagues woensdag in een verklaring. Dat blijft volgens European Leagues zo totdat er bij de FIFA hervormingen plaatsvinden inclusief juridisch bindende afspraken met alle relevante belanghebbenden in het voetbal.

European Leagues noemt het besluit van FIFA-voorzitter Gianni Infantino om af te zien van zijn commercialiseringsplan "de enige logische uitkomst". "De massale afwijzing van dit gevaarlijke idee, en het ondoorzichtige proces erachter, roept echter ernstige vragen op over het bestuur, de interne cultuur en de besluitvorming van de FIFA", stelt de belangenbehartiger van competities in Europa. "Daarbij mag het plan om het WK voetbal van 2030 uit te breiden naar 64 deelnemende landen niet over het hoofd worden gezien."

European Leagues stelt dat er over het uitbreidingsplan "geen enkel overleg is geweest met de competities, clubs en spelers wier planning en broodwinning het sterkst door deze plannen zouden worden beïnvloed". "Laat één ding duidelijk zijn: de FIFA mag niet langer eenzijdig ingrijpende beslissingen nemen die indruisen tegen de belangen van de competities, clubs, spelers en fans. Zij zijn het immers die door hun voortdurende inspanningen en investeringen de waarde van internationale voetbalcompetities creëren. Meer dan ooit heeft de FIFA behoefte aan bestuurlijke hervormingen die garanderen dat alle relevante belanghebbenden een formele rol spelen bij beslissingen die de toekomst van onze sport bepalen", aldus European Leagues.