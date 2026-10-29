Evenement met koningin Sonja in Spanje versoberd na treinongeluk

De opening van een kunsttentoonstelling in Spanje waarbij de Noorse koningin Sonja aanwezig is, gaat in een versoberde versie door. Dat heeft het Noorse hof laten weten aan zender TV2. Het besluit volgt op de dodelijke treinramp in Spanje van woensdag.

De moeder van koning Haakon is in Spanje voor de opening van een tentoonstelling waarin de werken van de Noorse schilder Edvard Munch en de Spanjaard Pablo Picasso centraal staan. "Het Museo Picasso Málaga heeft bevestigd dat de geplande opening van de tentoonstelling doorgaat, maar dat het evenement soberder zal zijn. Het diner dat na de opening zou plaatsvinden, is geannuleerd", aldus het hof in een e-mail aan TV2. Het voegt eraan toe dat het programma van Sonja op vrijdag in Spanje niet is gewijzigd.

Het dodental van het treinongeluk in Spanje is inmiddels gestegen naar 69. Het land houdt drie dagen van rouw.