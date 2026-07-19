Oud-wereldkampioen Capdevila na roep om hulp toch bij WK-finale

EAST RUTHERFORD (ANP) - De Spaanse oud-wereldkampioen Joan Capdevila (48) is toch bij de WK-finale in East Rutherford aanwezig. De voetballer dreigde de eindstrijd tussen Spanje en Argentinië te missen omdat hij geen inreisvisum kreeg. Capdevila vroeg daarna met succes via X om hulp bij de Amerikaanse president Donald Trump, de Spaanse minister van Sport en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken.

Capdevila deelde via zijn Instagram een selfie met voormalig ploeggenoot Marcos Senna op het vliegveld van New York. Volgens het Spaanse radioprogramma El Partidazo de COPE werd de aanvraag van Capdevila aanvankelijk afgewezen omdat hij in 2016 een voetbalwedstrijd in Iran speelde. De voormalige linksback Capdevila werd in 2010 met Spanje wereldkampioen door Oranje in de finale te verslaan.

De WK-finale begint zondag om 21.00 uur Nederlandse tijd in East Rutherford.