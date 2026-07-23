Slowaakse jeugdinternational Brandis naar FC Groningen

GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft Nikolas Brandis aangetrokken. De 21-jarige linksback komt over van AS Trenčín en heeft een vierjarig contract ondertekend.

"FC Groningen heeft al langere tijd interesse, maar het lukte steeds niet om de transfer af te ronden", vertelt de 21-jarige jeugdinternational van Slowakije op de website van zijn nieuwe club. "Sinds het moment dat ik van de belangstelling hoorde, was het voor mij vanaf dag één mijn wens om mijn carrière voort te zetten hier in Groningen."

FC Groningen versterkte zich deze zomer met Rijk Janse en Pelle Clement. De club nam Travis Hernes definitief over van Newcastle United en verlengde de huurovereenkomst van Tygo Land van PSV met een jaar.

Wouter Prins, Thom van Bergen en Etienne Vaessen verbonden hun toekomst eveneens aan FC Groningen.