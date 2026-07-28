Slechts geel in Bundesliga na beledigen speler met bedekte mond

FRANKFURT (ANP/DPA) - Voetballers in de Bundesliga die vanaf nu hun mond bedekken bij een verbale confrontatie met een tegenstander krijgen een gele kaart. Dat heeft de scheidsrechterscommissie van de Duitse bond (DFB) bevestigd aan persbureau dpa. Op het afgelopen WK werd de handeling nog bestraft met rood.

Tijdens het WK werden Miguel Almirón en Piero Hincapié weggestuurd tijdens wedstrijden van respectievelijk Paraguay en Ecuador, nadat ze iets tegen een tegenstander hadden gezegd met een hand voor de mond.

De internationale spelregelorganisatie IFAB besloot voor het WK tot de maatregel na het incident in februari in de wedstrijd tussen Benfica en Real Madrid in de Champions League. Benfica-speler Gianluca Prestianni bedekte zijn mond toen hij Vinícius Júnior van Real toesprak. De Argentijn en zijn club ontkenden racisme. Maar de disciplinaire commissie van de UEFA concludeerde dat de speler zich schuldig had gemaakt aan discriminatie en schorste hem voor zes duels, waarvan drie voorwaardelijk.