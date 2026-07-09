Prins Harry heeft tijdens zijn bezoek aan een kinderziekenhuis in Birmingham onthuld waar zijn zoon Archie het liefst mee speelt. Volgens de jongste zoon van koning Charles is de 7-jarige prins geobsedeerd door LEGO. "En hij is een echte meesterbouwer", prees Harry hem.

De hertog van Sussex is bezig aan een zeldzaam bezoek aan zijn thuisland om de aanstaande Invictus Games in Birmingham te promoten. Zijn komst begon dinsdag stormachtig, toen zijn eerste afspraken werden overschaduwd door zijn verlies in de rechtszaak tegen uitgever Associated Newspapers Limited.

Het is niet duidelijk of Harry's echtgenote Meghan en zijn kinderen Archie en Lilibet zich deze week nog bij hem zullen voegen. Het gezin was van plan om samen te reizen, maar Harry arriveerde alleen in Londen. De prins besloot zijn gezin niet mee te nemen naar de hoofdstad, omdat hen geen politiebescherming werd aangeboden.