FIFA-baas noemt investeringsplan 'kans, maar geen verplichting'

ZÜRICH (ANP/AFP) - FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemt de plannen om een deel van de commerciële rechten van de toekomstige WK's te verkopen "een kans, maar geen verplichting". Dat zei de Zwitser in een video die woensdagavond werd vrijgegeven door de wereldvoetbalbond.

"FIFA Forward Enterprise, ofwel FFE, is eigenlijk een voorstel, een aanbod", vertelde Infantino. "Het maakt deel uit van een democratisch proces, een consultatieproces, en bovenal is het een kans, maar geen verplichting. Het is een unieke kans om de wereldwijde ontwikkeling van de sport in een stroomversnelling te brengen. Maar nogmaals: het is slechts een aanbod, geen verplichting."