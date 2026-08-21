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Wielrenner Milan stapt af tijdens derde etappe Renewi Tour

21 aug , 14:09Sport
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ANP
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CELLES (ANP) - Wielrenner Jonathan Milan is al snel na de start van de derde etappe van de Renewi Tour afgestapt. De 25-jarige Italiaan van Lidl-Trek, de winnaar van de eerste etappe, was donderdag in de tweede rit betrokken bij een zware valpartij.
Milan kwam donderdag al op grote achterstand binnen. Hij verloor daardoor zijn leiderstrui aan de Belg Jasper Philipsen, die de tweede etappe won.
De koninginnenrit van vrijdag gaat over 182 kilometer van Celles naar Geraardsbergen. De Renewi Tour duurt tot en met zondag.
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