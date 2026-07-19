The Odyssey van Christopher Nolan haalt wereldwijd 264 miljoen op

De verfilming van The Odyssey door regisseur Christopher Nolan is spectaculair van start gegaan. De film bracht tijdens het openingsweekend wereldwijd 264,1 miljoen dollar op, zo maakte Universal Pictures zondag bekend.

De kaartverkoop van de film bracht in de Verenigde Staten en Canada 124,5 miljoen dollar op. De opbrengst in 73 landen buiten Noord-Amerika was 139,6 miljoen dollar. Het totaal van 264,1 miljoen dollar is voor Nolan zijn grootste wereldwijde openingsweekend tot nu toe, meldt onder meer het Amerikaanse vakblad Variety.

Het openingsweekend in Noord-Amerika is het grootste voor Nolan sinds The Dark Knight Rises uit 2012, die destijds 160 miljoen dollar opbracht. De opening is de tot nu toe op twee na beste van het jaar 2026, na Toy Story 5 (159 miljoen dollar) en The Super Mario Galaxy Movie (131 miljoen dollar).

R-rating

Volgens de Amerikaanse vakmedia overtreft de film met het succesvolle openingsweekend alle verwachtingen, omdat de film een zogeheten R-rating heeft. Jongeren onder de 17 mogen de film daardoor alleen met een volwassene bezoeken.

De productie van The Odyssey kostte 250 miljoen dollar, meldt Reuters. De film is gebaseerd op het klassieke Griekse epos van Homerus en heeft Matt Damon in de hoofdrol als de Griekse held Odysseus. Het is Nolans eerste film sinds Oppenheimer uit 2023. Nolan won daarvoor onder meer Oscars voor beste regie en beste film.