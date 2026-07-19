Spanje klopt Argentinië in verlenging en wint WK voor tweede keer

EAST RUTHERFORD (ANP) - De Spaanse voetballers hebben voor de tweede keer de wereldtitel gewonnen. Het elftal van bondscoach Luis de la Fuente was in de finale in East Rutherford in de Verenigde Staten na verlenging te sterk voor regerend kampioen Argentinië: 1-0. Invaller Ferran Torres maakte in de 106e minuut het doelpunt.

Spanje won de eerste wereldtitel in 2010. Toen werd Oranje in Zuid-Afrika met 1-0 verslagen, ook in de verlenging. Voor de huidige selectie van Spanje is het de tweede grote prijs op rij. Twee jaar terug zetten de Zuid-Europeanen in de finale van het Europees kampioenschap Engeland met 2-1 aan de kant. Argentinië blijft op drie wereldtitels staan, behaald in 1978, 1986 en 2022.

Argentinië moest de verlenging in met een man minder, na een rode kaart (twee keer geel) in de blessuretijd van de tweede helft voor middenvelder Enzo Fernández. Nico Williams leek Spanje in de eerste helft van de verlenging op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Williams gaf daarna met een goede kopbal de assist op het doelpunt van Torres.