Spaans koningshuis: WK-winst is nieuw onvergetelijk hoofdstuk

Het Spaanse koningshuis noemt de door Spanje behaalde voetbalwereldtitel "een nieuw onvergetelijk hoofdstuk in de geschiedenis". In een bericht op sociale media feliciteert de koninklijke familie "het team, de technische staf en de supporters die nooit zijn gestopt met geloven".

"Een nieuwe droom die uitkomt dankzij een buitengewone generatie, die heeft laten zien dat talent, inzet, nederigheid en teamgeest de weg naar succes zijn", aldus de Spaanse royals. "Vandaag vieren we een titel; morgen herinneren we ons een legende."

De Spaanse koning Felipe was zondagavond met zijn echtgenote koningin Letizia en hun dochters prinsessen Leonor en Sofía aanwezig bij de wedstrijd tegen Argentinië in East Rutherford in de Verenigde Staten. Spanje won daar voor de tweede keer de wereldtitel.