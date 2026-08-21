Depay meteen belangrijk bij Corinthians na tekenen nieuw contract

SÃO PAULO (ANP) - Memphis Depay is meteen belangrijk geweest voor zijn Braziliaanse club Corinthians na het tekenen van zijn nieuwe contract eerder deze week. De topscorer aller tijden van Oranje was in de achtste finales van de Copa Libertadores thuis tegen het Argentijnse Rosario Central (1-0) als invaller de aangever bij het beslissende doelpunt.

Depay kwam in de zeventigste minuut in het veld bij Corinthians, dat al met tien man stond. Hij stelde tien minuten later Breno Bidon in staat om het winnende doelpunt te maken.

De eerste wedstrijd tussen Corinthians en Rosario was in 0-0 geëindigd. De club uit São Paulo speelt volgende maand tegen het Argentijnse Estudiantes in de kwartfinales van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League.

Depay en Corinthians leken eerder afscheid van elkaar te nemen. De club maakte onlangs bekend uit financiële overwegingen het aflopende contract van de Nederlander niet te verlengen. De twee partijen kwamen deze week toch tot elkaar.