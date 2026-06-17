The Ring-kindster Daveigh Chase (35) overleden

Voormalig kindactrice Daveigh Chase, vooral bekend van haar rol in de horrorfilm The Ring, is overleden. De Amerikaanse stierf dinsdag op 35-jarige leeftijd, meldt TMZ.

Chase kreeg een sepsis na een hersenvliesontsteking en een bloedvergiftiging, waarna haar organen ermee ophielden. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite werd ze eerder deze maand opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles.

Chase maakte op 12-jarige leeftijd indruk met haar iconische rol als de angstaanjagende Samara Morgan die uit de tv kroop. Het leverde haar in 2003 een MTV Award op in de categorie beste schurk. Amerikanen kennen haar ook als de stem van Lilo in de Disney-animatie Lilo & Stitch.

De actrice speelde ook gastrollen in series als Sabrina the Teenage Witch, Charmed, ER en CSI: Crime Scene Investigation. Een grotere bijrol had ze in de HBO-serie Big Love met Bill Paxton.