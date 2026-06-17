Koningskrab en rundvlees op menu tijdens staatsbanket

Genodigden van het staatsbanket krijgen woensdagavond onder meer koningskrab en rundvleesfilet geserveerd. Het diner wordt aangeboden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima vanwege het staatsbezoek dat de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako deze week aan Nederland brengen. Tijdens het traditionele diner schuiven ongeveer 240 mensen aan.

Het banket start met een gerecht van koningskrab met preimousse en venkelvinaigrette, waarna de genodigden een champignonconsommé met gestoofd kalfsvlees en shiitake-paddenstoelen krijgen opgediend. Vervolgens serveren de lakeien een rundvleesfilet met saliejus, asperges, haricots verts en aardappelsavarin. Een amandelcake met kersenbloesemsaus vormt woensdag het dessert.

Het diner wordt aangeboden in het Koninklijk Paleis in Amsterdam, waar ook de prinsessen Amalia en Ariane aanschuiven. Laatstgenoemde maakt woensdagavond zelfs haar debuut tijdens een staatsbanket. Verder zijn prinses Beatrix, prinses Laurentien, prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven bij het diner, waarmee de eerste dag van het staatsbezoek wordt afgesloten.