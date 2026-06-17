Messi was in tranen door 'lastige periode' op persoonlijk vlak

KANSAS CITY (ANP/RTR) - De tranen van Lionel Messi (38) na zijn openingstreffer voor Argentinië tegen Algerije waren het gevolg van de zorgen om zijn zieke vader Jorge. Dat meldt persbureau Reuters.

Een bron dicht bij de familie van Messi vertelde aan het persbureau dat Messi's vader te kampen heeft met gezondheidsproblemen. Argentijnse media melden dat hij in een ziekenhuis in Argentinië ligt en dat de situatie de speler zorgen baart.

Titelhouder Argentinië begon het WK met een 3-0-overwinning op Algerije. Na het eerste doelpunt veegde Messi zijn tranen weg met zijn shirt. "Waarom ik huilde? Dat had helemaal niets met voetbal te maken", zei hij na de wedstrijd. "Ik heb een paar moeilijke dagen achter de rug."

Messi speelde tegen Algerije zijn 200e interland en maakte alle drie de doelpunten voor de Argentijnen. Hij is nu met zestien doelpunten samen met de Duitser Miroslav Klose topscorer aller tijden van de WK's. De regerend wereldkampioen neemt het maandag op tegen Oostenrijk.