The Rolling Stones zijn kort na de release van hun laatste album Foreign Tongues alweer de studio ingedoken. Dat zegt althans saxofonist Courtney Pine in de BBC-podcast Private Passions. De jazzmuzikant heeft "een paar weken geleden" een opnamesessie met frontman Mick Jagger gehad. Volgens Pine is de zanger "een geweldige artiest".

De Stones hebben nog niet officieel bevestigd dat er een volgend album aankomt. De 83-jarige Jagger stelde deze zomer wel dat hij weer begonnen was met schrijven.

Foreign Tongues, het 25e studioalbum van The Rolling Stones, maakten de inmiddels hoogbejaarde muzikanten in slechts een maand tijd. Voor de plaat werkten de bandleden samen met onder anderen Paul McCartney, Steve Winwood en Bruno Mars.