LONDEN (ANP) - Titelverdediger Arsenal heeft de eerste Premier League-wedstrijd na de interlandbreak van drie weken met 2-1 gewonnen van Leeds United. Het elftal van trainer Mikel Arteta boog een achterstand in de tweede helft om dankzij treffers van Riccardo Calafiori en Bruno Guimarães.

In het eigen Emirates Stadium slaagde Arsenal er in de eerste helft niet in veel grote kansen uit te spelen. Doelman David Raya voorkwam dat Arsenal met een achterstand ging rusten.

Leeds, tot zaterdag ongeslagen in de Premier League, begon sterk aan de tweede helft en kwam in de 55e minuut via James Justin op voorsprong: 0-1. Arsenal reageerde snel; Calafiori maakte vijf minuten later de gelijkmaker. Guimarães verzorgde op aangeven van Declan Rice de winnende treffer. Oranje-international Jurriën Timber viel na ruim zestig minuten in.

Arsenal staat tweede en komt door de overwinning in punten gelijk met koploper Manchester City. Beide teams hebben 15 punten. City speelt zondag nog tegen Liverpool.