Leah Behn heeft mensen met mentale problemen zaterdag een hart onder de riem gestoken in het kader van World Mental Health Day. De 21-jarige dochter van de Noorse prinses Märtha Louise schrijft in een bericht op Instagram onder meer over het verlies van haar vader Ari Behn, die zelf uit het leven stapte. Ze hoopt mensen die hetzelfde overwegen te overtuigen het niet te doen.

"Als iemand die heeft meegemaakt hoe het is om iemand te verliezen aan een psychische aandoening, wil ik alleen maar zeggen: dat is het niet waard. De mensen om je heen willen je hier hebben, de wereld heeft je nodig en er zijn mensen die van je houden. Als je het moeilijk hebt, onthoud dan alsjeblieft dat de mensen om je heen veel liever naar je problemen luisteren dan bij je begrafenis te staan", aldus Behn.

Verder benadrukt ze het belang van World Mental Health Day en het praten over psychische klachten. "Misschien zijn mensen het beu om over mijn verhaal te horen, maar ik zal nooit ophouden te praten over hoe belangrijk geestelijke gezondheid is", deelt ze met haar volgers. "Het is een van de weinige aandoeningen waarbij het daadwerkelijk levens redt om er openlijk over te praten."

Ari Behn was van 2002 tot 2007 getrouwd met Märtha Louise, de dochter van de onlangs overleden koning Harald. Na chronische depressiviteit overleed hij in 2019 op 44-jarige leeftijd.