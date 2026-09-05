Het lijkt er steeds meer op dat Oasis volgend jaar opnieuw gaat optreden. De Britse tabloid The Sun meldt op basis van een gelekt concertschema dat de band rond de broers Liam en Noel Gallagher in mei een nieuwe tour aftrapt in Glasgow.

Het zou gaan om vijf optredens in Celtic Park. Daarna volgen zeker tien shows in Manchester, waarna optredens in onder meer Ierland, Frankrijk, Duitsland en Italië volgen. Oasis zou daarna in september afsluiten met zes avonden in Knebworth, de plaats van de legendarische Oasis-shows in 1996.

Afgelopen week wakkerde Oasis geruchten over nieuwe concerten aan door zonder uitleg twee filmpjes online te zetten. Volgens Britse media zitten er in de video's mogelijk verborgen aanwijzingen over een nog onaangekondigde tour.

De band van de gebroeders Gallagher kwam vorig jaar na meer dan vijftien jaar weer bij elkaar. Dit weekeinde zijn Liam en Noel beiden in Venetië waar op het plaatselijke filmfestival een documentaire over de band in première gaat. Het wordt de eerste keer in negentien jaar dat ze samen op een rode-loper-evenement zijn.