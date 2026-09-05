Voorlopig geen nieuwe munten met portret Haakon

Noren moeten nog even wachten tot ze kronen in hun portemonnee vinden met daarop het portret van de nieuwe koning Haakon. Norges Bank heeft nog geen plannen om nieuwe munten te slaan, meldt de Noorse zakenkrant E24.

Het portret van de vorige week overleden koning Harald staat momenteel op munten van 10 en 20 kroon. Geldstukken van 1 kroon zijn voorzien van zijn monogram.

Volgens Norges Bank is er momenteel geen behoefte aan nieuwe munten. Als later blijkt dat dat alsnog nodig is, wordt op dat moment bekeken hoe die eruit moeten komen te zien.