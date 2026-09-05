NYON (ANP/AFP) - Voetbalbond UEFA heeft Mattéo Guendouzi van Fenerbahçe voor vier wedstrijden geschorst, waarvan twee voorwaardelijk. De Franse voetballer krijgt die straf voor zijn aandeel in de ongeregeldheden in het duel in de voorronde van de Champions League bij het Franse Olympique Lyon in augustus.

Fenerbahçe won met 2-1 in Lyon. Na het laatste fluitsignaal kwam het nog tot een vechtpartij rond Guendouzi, die oud-speler is van Lyons aartsrivaal Marseille. De voetballer was de hele wedstrijd uitgefloten en provoceerde na afloop de aanhang van Lyon. Op weg naar de spelerstunnel werd hij aangevallen door een persoon in een tenue van Lyon.

"Guendouzi is geschorst wegens beledigen, het provoceren van supporters en het overtreden van gedragsregels", meldt de UEFA. De Fransman kreeg ook nog een boete van 50.000 euro. Keeperstrainer Antonio Ferreira van Lyon werd voor vijf wedstrijden geschorst, waarvan twee voorwaardelijk. De UEFA legde Lyon een boete van 108.500 euro op en Fenerbahçe een van 95.000 euro.