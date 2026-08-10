BIRMINGHAM (ANP) - Jessica Schilder kan rustig toewerken naar de finale van het kogelstoten op de EK atletiek in Birmingham. De 27-jarige wereldkampioene kwam maandagochtend in de kwalificaties al in haar eerste poging over de vereiste afstand van 18,20 meter om zich voor de finale op maandagavond te plaatsen. Ze haalde een afstand van 19,00 meter.

Schilder is de torenhoge favoriete voor het goud. Ze stootte deze zomer de 4 kilo zware kogel naar 21,09 meter. Ze was de eerste atlete na veertien jaar die over die magische grens van de 21 meter kwam. Ze kan in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioene worden. De Volendamse was ook al de beste in München 2022 en Rome 2024.