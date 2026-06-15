Thijs Römer keert terug met theatervoorstelling

Thijs Römer heeft een voorstelling gemaakt waarin hij reflecteert op de afgelopen jaren. Dat zei zijn oom Paul Römer maandag in het Mediaforum bij het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. De eerste voorstellingen werden afgelopen week gespeeld in Amsterdam.

Römer vertelde dat hij dit weekend in Schram Studio's bij de voorstelling Een vorm van eenzaamheid was, gespeeld door Thijs. "Dat is een stuk dat hij gemaakt heeft waarin hij reflecteert op zijn geschiedenis van de afgelopen jaren." De acteur werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes. Zijn oom noemde de voorstellingen "een kwetsbaar moment". "Het zijn zijn eerste stappen weer terug op het toneel en in de openbaarheid", zei Paul Römer. Volgens hem hebben in het weekend zo'n honderdvijftig mensen gekeken.

De producent zei verder dat het recht al heeft gesproken. "De voorstelling gaat ook over de gevangenisstraf en de reflectie die hij tijdens die tijd heeft. Maar daarna kom je weer terug in de maatschappij en moet je weer je plek vinden. En dat is minimaal zo complex als het uitzitten van zo'n straf."

Paul Römer zei dat er bewust voor was gekozen om het nieuws tot nu toe niet te delen. De gedachte was dat veel aandacht aan de voorkant zou afleiden van het maken van het stuk. "Maar nu is het stuk er. En het stuk is gemaakt voor de openbaarheid. Dus nu kunnen we ermee naar buiten." Volgens Römer is er niet op voorhand overleg geweest met alle betrokkenen. "De voorstelling is gemaakt vanuit Thijs. Het is zijn verhaal dat hij vertelt. Als je die voorstelling ziet, zie je ook hoe hij daarmee omgaat."

De acteur werd in augustus 2023 veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk.