Lola Florin: "Met woningruil ervaar je hoe mensen ergens écht leven"

Wat als je op vakantie niet alleen een bestemming bezoekt, maar er ook echt even woont? Volgens Lola Florin, merk-en communicatiedirecteur bij HomeExchange, is dat precies waarom woningruil zo hard groeit. "Met woningruil ervaar je hoe mensen ergens écht leven."

Een week als Amsterdammer

De Française, die zelf al zeven jaar aan woningruil doet, weet uit eigen ervaring waarom het concept zoveel mensen aanspreekt. Onlangs ruilde ze samen met haar Nederlandse man en twee jonge dochters een week lang van woning met een gezin in Amsterdam-Oost.

"Toen we aankwamen stond de bakfiets klaar en kregen we tips voor activiteiten met de kinderen. Via onze hosts vonden we zelfs een oppas. Daardoor ontdek je een stad zoals bewoners dat doen. Tegelijkertijd verbleven zij in ons huis in Parijs."

Volgens Florin zit daar precies de kracht van woningruil. Je verblijft niet in een accommodatie die speciaal voor toeristen is ingericht, maar in een huis waar mensen daadwerkelijk wonen. Daardoor beschik je vaak automatisch over dingen die gezinnen onderweg juist missen: speelgoed, kinderbedden, een tuin, fietsen, een parkeerplaats en soms zelfs een huisdier om voor te zorgen.

"Dat vinden kinderen fantastisch", zegt ze. "Je stapt niet alleen een huis binnen, maar ook even iemands leven."

Lola Florin en haar dochter ontdekken Amsterdam met tips van hun hostfamilie. EIGEN FOTO

Meer dan alleen van huis ruilen

Volgens Florin vormt woningruil een tegenbeweging tegen de snelle, gestandaardiseerde manier van reizen.

"Een hotel op een populaire Instagram-bestemming heb je tegenwoordig in een paar klikken geboekt. Bij woningruil draait het niet om snelheid, maar om vertrouwen. Je leert elkaar kennen via het platform, hebt vooraf contact en er moet van beide kanten een goed gevoel zijn. Anders komt een ruil niet tot stand."

Juist dat wederzijdse vertrouwen en de bereidheid om te delen ziet ze als de kracht van de groeiende deeleconomie. Waar een hotelgast vooral klant is en een Airbnb-gast huurder, draait woningruil volgens haar om wederkerigheid. Gezinnen stellen hun woning beschikbaar aan elkaar, delen hun buurt, hun tips en soms zelfs hun netwerk.

"Onze hosts in Amsterdam hielpen ons bijvoorbeeld met het vinden van een oppas en leenden hun bakfiets uit. Dat soort dingen kun je niet boeken. Dat ontstaat alleen als mensen bereid zijn iets met elkaar te delen."

Die wederkerigheid werkt volgens haar twee kanten op. Zo vinden veel hosts het prettig dat er tijdens hun afwezigheid iemand in huis verblijft die de planten water geeft, de post uit de brievenbus haalt of voor een huisdier zorgt.

"Voor veel gezinnen is dat een extra voordeel van woningruil. Je helpt elkaar. Het is geen eenrichtingsverkeer. Iedereen heeft er iets aan."

HomeExchange faciliteert die uitwisseling. Dat gebeurt soms via een klassieke woningruil waarbij twee gezinnen tegelijkertijd van huis wisselen, maar vaak ook via het zogeheten GuestPoints-systeem. Daarbij ontvangen leden punten wanneer zij gasten ontvangen. Die punten kunnen later worden gebruikt voor een verblijf bij een ander lid, waardoor een gelijktijdige ruil niet noodzakelijk is. Leden betalen hiervoor een jaarlijks lidmaatschap van 175 euro, waarna zij onbeperkt gebruik kunnen maken van het platform.

Delen als antwoord op dure vakanties

Volgens Florin is dat precies waarom woningruil zo hard groeit. In een tijd waarin reizen steeds duurder wordt, zoeken mensen niet alleen naar betaalbare alternatieven, maar ook naar meer betekenisvolle ervaringen.

"In een wereld waarin alles duurder wordt, is delen misschien wel de slimste economische oplossing geworden. Iedereen zou de kans moeten hebben om nieuwe plekken te ontdekken, niet alleen mensen die zich dure vakanties kunnen veroorloven."

Dat woningruil allang geen niche meer is, blijkt ook uit de cijfers . HomeExchange verwacht deze zomer wereldwijd 133.745 woningruilen, een stijging van 23 procent ten opzichte van 2025. Daarmee zijn ruim 3,5 miljoen overnachtingen (+14%) en 484.455 gasten (+21%) gemoeid.

Volgens cijfers van HomeExchange besparen leden gemiddeld 35 procent op hun vakantiebudget voor één week vakantie. Eén op de vijf gebruikers zegt zelfs zonder woningruil niet op vakantie te kunnen gaan.

Maar de aantrekkingskracht gaat volgens haar verder dan geld alleen.

"Je verblijft niet in een accommodatie die speciaal voor toeristen is ingericht. Je woont echt even in een buurt. Je haalt brood bij de bakker om de hoek, krijgt tips van bewoners en ontdekt plekken die je anders nooit zou vinden."

Volgens Florin past Nederland opvallend goed bij het concept van woningruil.

"Nederlanders zijn praktisch, direct en open. Dat werkt perfect voor HomeExchange. Je communiceert duidelijk, maakt geen drama van kleine dingen en staat open voor nieuwe manieren van reizen."

Leven als een local

Dat andere type reiziger heeft volgens haar ook voordelen voor steden als Amsterdam.

"Wij spreiden toerisme eigenlijk automatisch. Mensen kiezen niet alleen meer voor het centrum, maar juist voor buurten waar Amsterdammers zelf wonen."

Uit onderzoek van HomeExchange blijkt dat meer dan de helft van de gebruikers die van woning ruilt in Amsterdam, bewust kiest voor woonwijken in plaats van toeristische hotspots. Daarnaast geeft 90 procent van de leden tijdens hun verblijf geld uit bij lokale winkels en horeca, terwijl 71 procent langer op een bestemming blijft dan bij een traditionele vakantie.

"Je gaat niet van hotspot naar hotspot. Je doet boodschappen in de buurt, kookt thuis, ontdekt lokale parken en kleine restaurants. Daardoor profiteert ook de lokale economie."

Volgens Florin onderscheidt HomeExchange zich daarmee nadrukkelijk van commerciële verhuurplatforms.

"Er komt geen financiële transactie tussen gast en host aan te pas. Natuurlijk betaal je wel een jaarlijks lidmaatschap aan HomeExchange om deel uit te maken van de community, maar tussen de gezinnen onderling wordt geen huur betaald. Dat verandert de relatie volledig. Het zijn geen klanten en verhuurders, maar gewone gezinnen die elkaar helpen een mooie vakantie te beleven."

Een vakantie die persoonlijker voelt

Voor veel gebruikers voelt hun eerste woningruil volgens haar verrassend persoonlijk.

"Mensen laten een fles wijn achter, verse koffie, tips voor de buurt of speelgoed voor de kinderen. Je merkt dat gastvrijheid weer iets persoonlijks wordt."

Zelf noemt ze haar verblijf in Amsterdam daar een goed voorbeeld van.

"Het voelde alsof we bij vrienden logeerden. Mijn dochters speelden in de tuin op de trampoline, we fietsten door woonwijken en ontdekten plekken waar we anders nooit waren gekomen."

Zelfs kleine ongemakken worden onderdeel van het avontuur. Lachend vertelt ze hoe haar dochter uiteindelijk via een open raam naar binnen moest klimmen nadat zij zichzelf per ongeluk hadden buitengesloten.

"De gastvrouw reageerde alleen maar superlief en behulpzaam. Dat zegt eigenlijk alles over deze manier van reizen."

Dat woningruil groeit, blijkt ook uit de cijfers. HomeExchange groeit al jaren stevig en ziet vooral in Europese steden een sterke toename. Voor zomer 2026 behoren Parijs, Barcelona, Londen, Brugge en Antwerpen tot de populairste bestemmingen onder Nederlandse gebruikers.

Toch denkt Florin dat de echte kracht van woningruil niet alleen in besparen zit.

"Het gaat uiteindelijk om iets groters. Om het idee dat reizen weer menselijk mag zijn. Minder consumentisme, meer vertrouwen. Minder anoniem, meer verbonden."