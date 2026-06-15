Real Madrid neemt linksback Cucurella over van Chelsea

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft verdediger Marc Cucurella overgenomen van Chelsea. De 'Koninklijke' betaalt naar verluidt minimaal 55 miljoen euro voor de 27-jarige linksback uit eigen land, die voor zes seizoenen heeft getekend.

Cucurella keert zo na vijf jaar terug naar Spanje. In 2021 verruilde hij Getafe voor Brighton & Hove Albion, dat hem een jaar later alweer verkocht aan Chelsea. Bij de club uit Londen speelde de international van Spanje de afgelopen vier seizoenen.

Real Madrid is ook in vergevorderde onderhandelingen met Internazionale over rechtsback Denzel Dumfries. De international van het Nederlands elftal onderging al een medische keuring.