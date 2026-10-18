Lazio blijft na zege op Juventus gedeeld koploper in Serie A

TURIJN (ANP) - Lazio blijft goed presteren in de Italiaanse voetbalcompetitie. Het elftal van trainer Gennaro Gattuso won de uitwedstrijd tegen Juventus met 3-0. Lazio heeft na zeven speelronden 19 punten en staat daarmee gedeeld aan kop, samen met regerend kampioen Internazionale.

De Deen Oliver Provstgaard kopte in de 37e minuut van dichtbij raak na een indraaiende voorzet: 0-1. Zijn landgenoot Gustav Isaksen nam halverwege de tweede helft de tweede treffer voor zijn rekening door vanaf de rechterkant naar binnen te komen en de bal in de hoek te plaatsen. Invaller Fisayo Dele-Bashiru bepaalde kort voor tijd de eindstand (0-3).

De Nederlanders Kenneth Taylor en Tijjani Noslin hadden een basisplaats bij Lazio. Teun Koopmeiners bleef op de bank zitten bij Juventus, dat op de achtste plaats staat met een achterstand van 8 punten op Inter en Lazio.