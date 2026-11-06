LONDEN (ANP) - Jobe Bellingham is voor het eerst opgenomen in de selectie van de nationale voetbalploeg van Engeland. Bondscoach Thomas Tuchel heeft het 21-jarige broertje van vedette Jude van Real Madrid uitgenodigd voor de komende duels met Kroatië en Spanje in de Nations League.

Jobe Bellingham, uitkomend voor Borussia Dortmund, is niet de enige debutant in de selectie van Engeland. De 19-jarige Josh King van Fulham is ook opgeroepen. Tuchel heeft geen plek voor Cole Palmer in zijn selectie. Hij passeerde de sterspeler van Chelsea ook al voor het laatste WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 18-jarige Rio Ngumoha van Liverpool zit wel bij de Engelse selectie.

Engeland staat tweede in de poule, achter Spanje. Harry Kane staat op het punt om Peter Shilton te passeren als recordinternational van Engeland. De winnaar van de Gouden Bal voor beste voetballer van de wereld staat met 125 interlands nu op gelijke hoogte met de oud-doelman.