TOKIO (ANP) - De Japanner Kozo Tashima wil, als hij wordt gekozen, slechts één termijn van vier jaar dienen als voorzitter van de mondiale voetbalbond FIFA. Dat zei de uitdager van Gianni Infantino tijdens een persconferentie in Tokio. "In die vier jaar wil ik noodzakelijke veranderingen doorvoeren in het besluitvormingsproces van de FIFA en de transparantie binnen de organisatie vergroten", zei de erevoorzitter van de Japanse voetbalbond JFA.

Sinds de oprichting in 1904 heeft de FIFA negen officiële voorzitters gehad. Zes van hen bleven langer dan tien jaar aan, waarbij de Fransman Jules Rimet tussen 1921 en 1954 maar liefst 33 jaar lang de leiding had.

Tashima en de Fransman Philippe Diallo zijn de twee tegenkandidaten van de zittende voorzitter Infantino voor de verkiezing op 18 maart. Onder meer de UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bonden hebben geen vertrouwen meer in de Zwitser, die sinds 2016 de baas is bij de FIFA.