Koning Charles dansend over straat op de Bahama's

Koning Charles is de tweede dag van zijn bezoek aan de Bahama's vrolijk en dansend begonnen. De Britse vorst liet zich verleiden om een stukje mee te doen aan een traditionele Junkanoo-optocht.

Verschillende dansers in regenboogkleurige kostuums met veel veren, kettingen en hoofdtooien trokken woensdag door de straten van Nassau. De 77-jarige koning keek eerst een tijdje toe, maar kon zich volgens de Britse krant The Telegraph niet langer inhouden toen hij twee handbellen in de kleuren van de Bahamaanse vlag in handen kreeg. Charles danste zo'n twintig meter mee met de optocht, terwijl de menigte hem toejuichte.

De optocht volgde na een bezoek aan Parliament Square, waar Charles lokale kunst te zien kreeg en van de eilandkeuken kon proeven.