Radio Caroline heeft de regels van de Britse mediawaakhond overtreden toen het station in mei per ongeluk meldde dat koning Charles was overleden. Uit een rapport van de waakhond blijkt dat bij The Barry Marsh Show onnauwkeurig werd omgegaan met de nieuwsvoorziening en dat de radiodj in paniek raakte, schrijven Britse media.

In de betreffende uitzending werd gezegd: "We hebben onze normale uitzendingen tot nader order opgeschort als teken van respect, volgend op het overlijden van Zijne Majesteit koning Charles III." Daarna was het Britse volkslied te horen en volgde zo'n zestien minuten aan stilte. Volgens de waakhond stopte de presentator, zodra hij besefte wat hij had gedaan, de audiobestanden en raakte hij daarna "in paniek en verliet hij de studio". Later keerde de presentator terug op de radio en bood hij zijn excuses aan voor de fout.

Met dit incident zou het radiostation ten eerste de regel hebben overtreden dat nieuws nauwkeurig en onpartijdig moet worden gebracht. Vervolgens werd ook de regel overtreden dat fouten in het nieuws snel in de uitzending worden erkend en rechtgezet. "We beschouwen dit als een zeer grove onjuistheid over een kwestie van groot maatschappelijk belang", verklaarde de waakhond. "Radio Caroline zond pas ongeveer dertig minuten nadat de onjuiste berichten voor het eerst te horen waren een excuus en rectificatie uit."

Het station verklaarde naar aanleiding van de uitspraak dat de bestanden met de berichten vergezeld gingen van "een reeks strikte instructies voor presentatoren en managers" die ze moesten volgen voordat ze werden afgespeeld, maar dat de medewerker ze uit nieuwsgierigheid had afgespeeld. De medewerker is volgens het station terechtgewezen en heeft zijn excuses aangeboden. De bestanden zijn inmiddels verwijderd van het bureaublad van de studiocomputer. Het is niet duidelijk of de uitspraak verdere gevolgen heeft voor Radio Caroline.