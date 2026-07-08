Lauren Bennett (37) is volgens TMZ vermoedelijk door zelfdoding om het leven gekomen. Meerdere bronnen vertellen de entertainmentwebsite dat de politie de zaak als een vermoedelijke suïcide beschouwt. Het politieonderzoek loopt nog.

Maandag werd bekend dat de zangeres van de voormalige band G.R.L. en het nummer Party Rock Anthem om het leven is gekomen. "Onze harten zijn gebroken en we kunnen niet onder woorden brengen hoeveel ze voor ons betekende", schreven de leden van G.R.L. toen op Instagram.

Dinsdag uitte Bennetts vader op Instagram kritiek op de medische zorg die zijn dochter ontving in de maanden voorafgaand aan haar overlijden. "We hebben geen enkel vermoeden met betrekking tot de omstandigheden van haar overlijden, alleen diepe teleurstelling dat medisch personeel en de NHS haar gedurende vijf maanden niet adequaat hebben behandeld, juist op het moment dat ze de meeste hulp nodig had." De NHS (National Health Service) is het openbare gezondheidszorgstelsel van het Verenigd Koninkrijk. Ze zou voor haar overlijden een "ernstige reactie op een voorgeschreven medicijn" hebben gekregen.

Party Rock Anthem, een nummer dat Bennett maakte met LMFAO en GoonRock, was in 2011 een wereldhit. In Nederland bereikte het nummer de zesde plaats in de Single Top 100.