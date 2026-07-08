NIJMEGEN (ANP) - Başar Önal verruilt NEC voor het Franse LOSC Lille. Dat maakte de club uit Nijmegen bekend. De 22-jarige aanvaller had nog een contract tot medio 2028. NEC spreekt van een transferrecord voor de club.

Önal kwam in 2024 over van De Graafschap. De Doetinchemmer speelde zeventig wedstrijden voor NEC en maakte tien doelpunten.

Vorig jaar ging ook Calvin Verdonk van NEC naar Lille, de nummer 3 van Frankrijk. "Vol trots zien wij opnieuw een speler vanuit N.E.C. de stap maken naar een Europese topcompetitie", zei technisch directeur Carlos Aalbers in een persbericht. "Deze transfer is een passend en verdiend vervolg op zijn ontwikkeling en tevens het perfecte voorbeeld van de situatie zoals we hem graag bij NEC zien. Dat we daarmee ons transferrecord opnieuw verbreken zegt veel over de situatie waar we in zitten", aldus Aalbers.