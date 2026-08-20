TMZ: Shia LaBeouf drinkt nog elke dag alcohol

Shia LaBeouf drinkt naar eigen zeggen dagelijks alcohol, enkele maanden nadat hij werd opgepakt na een vechtpartij tijdens Mardi Gras in New Orleans. Dat blijkt volgens TMZ uit rechtbankdocumenten over de proeftijd van de 40-jarige acteur.

LaBeouf werd in juni veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden met twee jaar proeftijd nadat hij schuld had bekend aan drie gevallen van mishandeling. Hij moet onder meer een behandeling voor middelengebruik en een cursus agressiebeheersing volgen. Uit de documenten blijkt dat hij zich tot nu toe aan de voorwaarden van zijn proeftijd houdt en naar verwachting beide trajecten volgende maand afrondt.

De acteur werd op 17 februari opgepakt na een incident bij een café in New Orleans. LaBeouf zou onder invloed zijn geweest en werd naar buiten gezet omdat hij zich agressief gedroeg. Buiten zou hij meerdere mensen hebben geslagen.

De rechtbank controleert op 23 september opnieuw of LaBeouf zich aan de voorwaarden van zijn proeftijd houdt. De acteur hoeft daar volgens de rechtbankstukken niet bij aanwezig te zijn, omdat hij bezig is met filmopnames.