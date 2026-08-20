Bettencourt vervangt Bubista als bondscoach Kaapverdië

PRAIA (ANP/RTR) - De voetbalbond van Kaapverdië heeft Humberto Bettencourt aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige trainer is de vervanger van Bubista, die na het WK aan de slag ging als trainer van de Marokkaanse club Renaissance Berkane.

Bettencourt was assistent van Bubista en is al zes jaar bij het nationale elftal betrokken.

Kaapverdië wist onder leiding van Bubista bij het debuut op het WK tot de zestiende finales te komen, nadat er was gelijkgespeeld tegen Spanje en Uruguay in de groepsfase. In een spannende wedstrijd verloor de ploeg, waarin zes in Rotterdam geboren voetballers zaten, na verlenging met 3-2 van titelverdediger Argentinië.