Feyenoord verkoopt verdediger Ahmedhodžić aan Burnley

ROTTERDAM (ANP) - Anel Ahmedhodžić vertrekt na één jaar alweer bij Feyenoord. De 27-jarige Bosnische centrale verdediger is verkocht aan Burnley FC, meldt de Rotterdamse voetbalclub. Burnley degradeerde in Engeland afgelopen seizoen uit de Premier League.

"Mijn tijd in Rotterdam was kort, maar Feyenoord zal voor altijd een schitterend hoofdstuk in mijn carrière blijven", zegt Ahmedhodžić, die nog een contract voor drie jaar had, op de website van Feyenoord.

Ahmedhodžić kwam tot 36 wedstrijden voor Feyenoord. De international voetbalde eerder onder meer bij Nottingham Forest en Sheffield United.