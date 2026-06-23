TMZ: Yolanda Hadid weer verloofd

Yolanda Hadid is weer verloofd, meldt entertainmentwebsite TMZ. Volgens bronnen heeft vastgoedontwikkelaar Randy Kendrick het voormalige model deze week ten huwelijk gevraagd.

Het nieuws van de verloving komt ruim een jaar nadat haar vorige verloving werd verbroken. Toen werd bekend dat de 62-jarige Hadid niet langer verloofd was met Joseph Jingoli.

De van oorsprong Nederlandse Hadid was ooit te zien in Real Housewives of Beverly Hills. Ze was in het verleden getrouwd met Mohamed Hadid, met wie ze drie kinderen kreeg: modellen Gigi en Bella en zoon Anwar. In 2011 trouwde ze met David Foster, maar dat huwelijk eindigde een paar jaar later.