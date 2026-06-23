Isabella luncht na afscheid middelbare school met oma Margrethe

De Deense prinses Isabella heeft dinsdag geluncht met onder anderen haar grootmoeder, koningin Margrethe. Dat gebeurde op paleis Fredensborg, nadat de prinses afscheid had genomen van de middelbare school. Het Deense hof heeft op Instagram foto's gedeeld van de lunch, die vanwege het zonnige weer buiten plaatsvond.

De 19-jarige prinses droeg haar studentenmuts, die ze eerder op de dag bij het schoolafscheid ontving uit handen van haar oudere broer, kroonprins Christian. Te zien is dat op het hoofddeksel ook haar naam staat. De drie foto's die het paleis dinsdag op Instagram deelde, zijn gemaakt door Isabella's moeder, koningin Mary.

Isabella is het tweede kind en de oudste dochter van koning Frederik en koningin Mary. Ze rondde haar opleiding af aan het Øregård Gymnasium. In augustus begint de prinses aan een dienstplicht van elf maanden bij het Gardehusarregiment in Slagelse. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar broer Christian.