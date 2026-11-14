SINGAPORE (ANP) - Brazilië heeft in de vriendschappelijke ontmoeting met Japan een 3-2-nederlaag geleden. Tatsuhiro Sakamoto maakte in de blessuretijd in Singapore de winnende treffer voor Japan, tot woede van bondscoach Carlo Ancelotti en zijn aanvoerder Raphinha, die allebei vanaf de bank rood kregen.

De Brazilianen keken na twintig minuten al tegen een 2-0-achterstand aan door doelpunten van Takefusa Kubo en Keito Nakamura. Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior bracht Brazilië met twee treffers op gelijke hoogte. De Braziliaanse sterspeler was voor het eerst sinds eind september weer trefzeker.

Ajacied Ko Itakura en PSV'er Kodai Sano vielen vlak voor tijd in bij Japan, dat dinsdag nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Paraguay afwerkt. Brazilië speelt dinsdag een oefenduel met Singapore.