Topturnster Simone Biles is afgelopen week opgeschrikt door een medische noodsituatie. De Amerikaanse stelt op Instagram dat ze een bijna-doodervaring heeft gehad.

"Ik ben normaal gesproken niet iemand die dit soort dingen deelt, omdat ik waarde hecht aan privacy in deze tijd, maar bijna doodgaan stond niet op mijn bingokaart", schrijft de 29-jarige Biles bij een foto vanuit het ziekenhuis. Daarop is te zien dat ze meerdere ziekenhuisbandjes draagt. "Dit was een van de, zo niet dé, meest angstaanjagende ervaringen van mijn leven."

Biles zegt niet wat er met haar is gebeurd. Wel bedankt ze haar dierbaren die langskwamen of bloemen stuurden. "Hou van jullie allemaal", besluit ze.