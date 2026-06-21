Toy Story 5 stevent af op beste opening van het jaar

De animatiefilm Toy Story 5 stevent af op het succesvolste openingsweekend van dit jaar in de Amerikaanse bioscopen. Volgens vakmedia als The Hollywood Reporter is het vijfde deel van de Toy Story-filmreeks op weg naar een opbrengst van ongeveer 160 miljoen dollar.

De film bracht op de openingsdag al 71 miljoen dollar op, de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. Toy Story 5 doet het beter dan zijn voorganger, die tijdens het openingsweekend in 2019 120 miljoen dollar ophaalde.

De vijfde film uit de langlopende franchise kreeg tot nu toe redelijk positieve reacties. In de film worden de personages Woody en Buzz Lightyear, net als in de vorige films, ingesproken door respectievelijk Tom Hanks en Tim Allen.