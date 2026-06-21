Lamine Yamal begint bij Spanje tegen Saudi-Arabië

ATLANTA (ANP) - Lamine Yamal begint bij Spanje om 18.00 uur aan het tweede WK-duel, met Saudi-Arabië. De van een dijbeenblessure herstelde aanvaller was in de teleurstellende eerste wedstrijd tegen Kaapverdië (0-0) nog invaller. Bondscoach Luis de la Fuente voert met Pedro Porro, Dani Olmo en Álex Baena nog drie wijzigingen door voor het duel in Atlanta.

De eveneens van een blessure herstelde Nico Williams zit nog op de bank. Daar moeten ook Marcos Llorente, Fabián Ruiz, Ferran Torres en Gavi plaatsnemen. Zij begonnen aan het duel met Kaapverdië.

Saudi-Arabië speelde begin deze week zijn eerste wedstrijd gelijk tegen Uruguay (1-1).